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Милан на последних минутах спасся от поражения в матче с Торино

"Россонери" много создали, но мало реализовали.
Вчера, 23:53
Милан - Торино / Getty Images
Милан - Торино / Getty Images

В субботу, 17 августа, Милан принимал дома Торино в рамках первого тура Серии А.

В первые 10 минут Леау успел создать немало опасности у ворот соперника, но для гола не хватило совсем немного. Но уже на 30-й минуте вперед вышли "быки".

Белланова сильно пробил с лету в штангу, и мяч, коснувшись ноги Тиава, закатился в ворота. Гол засчитали как автогол защитника "россонери". Почти сразу Меньяну пришлось снова спасать ворота, и на перерыв команды ушли при минимальном преимущество Торино.

Второй тайм тоже получился ярким. Сначала Пулишич упустил вернейший момент, затем судья поставил, а потом отменил пеналти в ворота Торино, а на 68-й минуте гости и вовсе забили снова. Сапата легко удвоил преимущество.

На 88-й минуте "россонери" после десятка упущенных моментов наконец забили, после удара Рейндерса мяч рикошетом от ноги Мораты наконец залетел в ворота. Судья добавил девять минут, которых хватило Милану, чтобы спастись от поражения, Окафор очень важный гол.

Статистика матча Милан - Торино 1-го тура Серии А

Милан - Торино 2:2 
Голы: Мората, 89, Окафор, 90+5 - Тиав (автогол), Сапата, 68

xG: 2.39 - 1.58
Удары: 20 - 6
Удары в створ ворот: 6 - 3
Владение мячом: 59% - 41%
Фолы: 6 - 4
Атаки: 124 - 52

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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