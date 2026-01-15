iSport.ua
НБА: Денвер без Йокича переиграл Даллас, Юта без Михайлюка проиграла Чикаго

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:58
Даллас – Денвер / Getty Images
Даллас – Денвер / Getty Images

В ночь на четверг, 15 января, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли 7 матчей.

Результаты матчей НБА за 14 января

Индиана - Торонто - 101:115 (18:39, 30:28, 30:27, 23:21)

Индиана: Сиакам (26+10 подборов), Нембхард (14+6 передач), Ферфи (10+10 подборов), Хафф (7), Несмит (6) - старт; Джексон (14), Уокер (11), Макконнелл (8+6 передач), Шеппард (3), Брэдли (2), Томпсон (0), Джонс (0), Поттер (0).

Торонто: Ингрэм (30+7 подборов), Барнс (26+7 подборов+13 передач), Мюррей-Бойлс (10+10 подборов), Шед (7+6 передач), Беттл (5) - старт; Дик (21+11 подборов), Агбаджи (10), Лоусон (5), Мартин (1), Мобо (0).

Филадельфия - Кливленд - 107:133 (18:33, 29:27, 28:33, 32:40)

Филадельфия: Эмбиид (20+6 потерь), Джордж (17), Макси (14), Эджкомб (9), Барлоу (2) - старт; Граймс (8), Драммонд (7+9 подборов), Убре (7), Бона (6), Маккейн (6), Эдвардс (6), Уотфорд (3), Уокер (2).

Кливленд: Митчелл (35+7 подборов+9 передач), Гарленд (20+7 передач), Э. Мобли (17+13 подборов+6 передач+4 блок-шота), Тайсон (12), Аллен (10) - старт; Хантер (17), Болл (9), Брайант (4), Нэнс (3), Мэррилл (3), Проктор (2), Портер (1), Томлин (0).

Новый Орлеан - Бруклин - 116:113 (27:31, 27:24, 33:32, 29:26)

Новый Орлеан: Мерфи (34+9 подборов), Уильямсон (25), Бэй (12), Фирс (7+7 подборов), Куин (4) - старт; Мисси (12+12 подборов), Маткович (8), Пул (7), Макгауэнс (5), Хоукинс (2).

Бруклин: Портер (20+7 подборов), Демин (17), Пауэлл (16), Клекстон (10), Клауни (6+7 подборов+6 передач) - старт; Томас (16), Шарп (15+9 подборов), Вольф (5), Траоре (5), Мэнн (3).

Чикаго - Юта - 128:126 (36:39, 35:23, 23:32, 34:32)

Чикаго: Вучевич (35+7 подборов), Окоро (12), Джонс (7+8 передач), Бузелис (7), Уайт (6+7 подборов+7 передач+5 потерь) - старт; Досунму (15+6 передач), Уильямс (13), Смит (12+10 подборов), Терри (11), Хертер (10).

Юта: Джордж (25+7 передач), Филиповски (19+7 подборов), Бейли (10), Коллиер (8), Уильямс (6+7 подборов) - старт; Сенсабо (43), Андерсон (7), Клейтон (5), Хендрикс (3).

Даллас - Денвер - 109:118 (23:29, 23:34, 32:25, 31:30)

Даллас: Маршалл (24), Вашингтон (12), Харди (8), Гэффорд (6+10 подборов), Флэгг (6) - старт; Уильямс (20+7 подборов), Калеб Мартин (15), Томпсон (8), Пауэлл (5), Нембхард (5), Келли (0).

Денвер: Дж. Мюррей (33), Гордон (22), Уотсон (18), Джонс (10), Пикетт (9) - старт; Хардуэй (12), Б. Браун (7), Ннаджи (4), Холмс (3).

Сакраменто - Нью-Йорк - 112:101 (32:17, 24:25, 40:34, 16:25)

Сакраменто: Дерозан (27), Лавин (25), Ачиува (20+14 подборов), Уэстбрук (19+11 передач), Рейно (10) - старт; Монк (9), Кардуэлл (2), Эллис (0), Клиффорд (0).

Нью-Йорк: Бриджес (19), Ануноби (15), Таунс (13+5 перехватов), Харт (10), Брансон (4) - старт; Кларксон (11), Макбрайд (10+6 передач), Робинсон (8+11 подборов), Коллек (7), Хукпорти (2), Ябуселе (2), Диавара (0), Дадье (0).

Клипперс - Вашингтон - 119:105 (37:22, 33:29, 26:38, 23:16)

Клипперс: Леонард (33), Харден (22+8 передач), Сендерс (11), Б. Лопес (11), Данн (4) - старт; Нидерхойзер (16), Миллер (11+10 подборов), Батюм (9+8 подборов), Кристи (2).

Вашингтон: Джордж (23), Миддлтон (17), Джонсон (10), Сарр (4), Кулибали (3) - старт; Бегли (15+11 подборов), Райли (12), Вукчевич (10), Шемпени (7+8 подборов), Кэррингтон (4+7 передач), Бренем (0), Джонсон (0), Гилл (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


