Азиатский этап может вернуться в календарь Формулы-1

Для Гран-при Кореи планируют построить новую трассу.
Сегодня, 10:30       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Кореи / Getty Images
Гран-при Кореи / Getty Images

В календарь Формулы-1 может вернуться Гран-при Кореи, пишет Incheon Ilbo.

Мэр Инчхона заявил, что намерен вернуть гонки в Корею, а потому в ближайшее время будет созвана специальная комиссия. Ее задачей станет анализ целесообразности проведения Формулы-1.

Если благоприятный экономический прогноз подвтердится, то в Инчхоне начнется строительство новой городской трассы, которая будет расположена в парке Сондо.

Так как Инчхон является крупным международным хабом и расположен близок от Сеула, ожидается, что выгода проведения Гран-при практически гарантирована.

Напомним, что Гран-при Кореи проходил с 2010 по 2014 год на Международном автодроме Кореи. Одну победу там добыл Фернандо Алонсо и еще три Себастьян Феттель.

Ранее также сообщалось, что ФИА хочет внести правки в регламент.

Статьи по теме

Утрехт продлил аренду Степанова еще на сезон Утрехт продлил аренду Степанова еще на сезон
Хавбек Реала может переехать в Нидерланды Хавбек Реала может переехать в Нидерланды
Челси готов продать игрока, за которого заплатили более 45 млн евро Челси готов продать игрока, за которого заплатили более 45 млн евро
НХД: Эдмонтон разгромил Ванкувер, Калгари обыграл Лос-Анджелес НХД: Эдмонтон разгромил Ванкувер, Калгари обыграл Лос-Анджелес

НХД: Эдмонтон разгромил Ванкувер, Калгари обыграл Лос-Анджелес
НХД: Эдмонтон разгромил Ванкувер, Калгари обыграл Лос-Анджелес

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Интера и Динамо
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 разгромил Верес в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров

Европа10:55
Утрехт продлил аренду Степанова еще на сезон
Формула 110:30
Азиатский этап может вернуться в календарь Формулы-1
Европа09:45
Хавбек Реала может переехать в Нидерланды
Европа09:17
Челси готов продать игрока, за которого заплатили более 45 млн евро
НХЛ08:45
НХД: Эдмонтон разгромил Ванкувер, Калгари обыграл Лос-Анджелес
Европа08:20
Футбол сегодня: матчи Интера и Динамо
Украина00:55
Календарь Шахтера: "горняки" разошлись ничьей с АЗ и сыграют в полуфинале Лиги конференций
Лига конференций00:48
"Хочу посвятить матч всем людям в Украине": Туран высказался о поединке с АЗ
Лига конференций00:25
Лига конференций: Шахтер встретится с Кристал Пэлас в полуфинале, Райо Вальекано сыграет со Страсбуром
Лига Европы00:15
Лига Европы: Фрайбург и Брага преодолели стадию 1/4 финала, английское противостояние в полуфинале
