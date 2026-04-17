Азиатский этап может вернуться в календарь Формулы-1

В календарь Формулы-1 может вернуться Гран-при Кореи, пишет Incheon Ilbo.

Мэр Инчхона заявил, что намерен вернуть гонки в Корею, а потому в ближайшее время будет созвана специальная комиссия. Ее задачей станет анализ целесообразности проведения Формулы-1.

Если благоприятный экономический прогноз подвтердится, то в Инчхоне начнется строительство новой городской трассы, которая будет расположена в парке Сондо.

Так как Инчхон является крупным международным хабом и расположен близок от Сеула, ожидается, что выгода проведения Гран-при практически гарантирована.

Напомним, что Гран-при Кореи проходил с 2010 по 2014 год на Международном автодроме Кореи. Одну победу там добыл Фернандо Алонсо и еще три Себастьян Феттель.

Ранее также сообщалось, что ФИА хочет внести правки в регламент.

