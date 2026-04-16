"Это близко": Усик высказался о завершении карьеры

Украинский чемпион поразмышлял о выходе на пенсию.
Сегодня, 20:07       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, когда собирается завершить карьеру.

39-летний украинский боксер отметил, что ему осталось в ринге совсем немного времени.

"Три дня назад я думал об этой дате: что я скажу, как скажу. Послушайте, это близко. Сейчас я получаю удовольствие от того, что делаю.

Становлюсь ли я эмоциональным, когда думаю об этом? Нет. Я сохраняю сердце горячим, а голову холодной", - сказал Усик в комментарии Daily Mail Boxing.

Ранее Усик заявлял, что до завершения карьеры собирается провести еще три боя.

В своем ближайшем поединке украинец 23 мая в египетской Гизе встретится с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

