"Это близко": Усик высказался о завершении карьеры

Украинский чемпион поразмышлял о выходе на пенсию.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, когда собирается завершить карьеру.

39-летний украинский боксер отметил, что ему осталось в ринге совсем немного времени.

Читай также: Усик назвал сумму, за которую готов провести трилогию с Фьюри

"Три дня назад я думал об этой дате: что я скажу, как скажу. Послушайте, это близко. Сейчас я получаю удовольствие от того, что делаю.

Становлюсь ли я эмоциональным, когда думаю об этом? Нет. Я сохраняю сердце горячим, а голову холодной", - сказал Усик в комментарии Daily Mail Boxing.

Ранее Усик заявлял, что до завершения карьеры собирается провести еще три боя.

В своем ближайшем поединке украинец 23 мая в египетской Гизе встретится с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Ранее Усик рассказал, зачем ему бой с Верховеном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!