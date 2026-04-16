Усик назвал сумму, за которую готов провести трилогию с Фьюри

Гегемон супертяжелого веса по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик рассказал, за какую сумму готов в третий раз выйти на ринг против британца Тайсона Фьюри.

Украинец на вопрос журналиста о том, будет ли он снова сражаться с "Жадным пузом", сказал:

Слушай, Жадное пузо, дай мне миллиард долларов, и ты получишь трилогию.

💰USYK NAMES HIS PRICE FOR TYSON FURY TRILOGY…



At the launch presser for USYK/RICO yesterday, Oleksandr Usyk was asked about a trilogy with Fury. Usyk responded "LISTEN GREEDY BELLY, GIVE ME $1BN" 👀



Source: The Stomping Ground — Boxing King Media (@boxingkingmedia) April 15, 2026

Добавим, что последний раз украинский чемпион встречался с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года, тогда Усик победил в реванше единогласным решением судей.

Ранее Усик спрогнозировал победителя боя Фьюри и Джошуа.

