Усик назвал сумму, за которую готов провести трилогию с Фьюри

Поставил ценник на третий бой с Тайсоном.
Сегодня, 11:59       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Гегемон супертяжелого веса по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик рассказал, за какую сумму готов в третий раз выйти на ринг против британца Тайсона Фьюри.

Украинец на вопрос журналиста о том, будет ли он снова сражаться с "Жадным пузом", сказал:

Слушай, Жадное пузо, дай мне миллиард долларов, и ты получишь трилогию.

Добавим, что последний раз украинский чемпион встречался с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года, тогда Усик победил в реванше единогласным решением судей.

Ранее Усик спрогнозировал победителя боя Фьюри и Джошуа.

Статьи по теме

Усик спрогнозировал победителя боя Фьюри и Джошуа Усик спрогнозировал победителя боя Фьюри и Джошуа
"Будет большое шоу": Усик рассказал, зачем ему бой с Верховеном "Будет большое шоу": Усик рассказал, зачем ему бой с Верховеном
"Он сумасшедший": Усик высказался о трилогии с Фьюри "Он сумасшедший": Усик высказался о трилогии с Фьюри
Усик и Верхувен провели битву взглядов Усик и Верхувен провели битву взглядов

Видео

Усик и Верхувен провели битву взглядов
Усик и Верхувен провели битву взглядов

