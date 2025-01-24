Иноуэ озвучил свои планы после успешной защиты звания абсолютного чемпиона

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ высказался о своих планах после досрочной победы в бою с Йе Джун Кимом.

Японский боксер отметил, что в этом году намерен провести поединки за пределами родины, а именно - в США и Саудовской Аравии.

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"У меня не было много времени, чтобы изучить моего соперника. 2025-й станет для меня годом, когда я уеду драться в другие страны. В следующий раз я отправлюсь в Лас-Вегас и покажу вам отличный бой.

Я планирую подраться в Лас-Вегасе, а затем, позже в этом году - в Саудовской Аравии. Пожалуйста, поддержите меня в моем путешествии по миру", - приводит слова Иноуэ The Ring.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Иноуэ - Ким.

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