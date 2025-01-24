Иноуэ - Ким: лучшие моменты боя - видео
Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (29-0, 26 КО) одержал досрочную победу над корейцем Йе Джун Кимом (21-3-2, 13 КО).
Ранее корейский боксер в этом бою стал заменой для австралийца Сэма Гудмана (19-0, 8 КО), у которого случился рецидив травмы.
Поединок состоялся 24 января на Ariake Arena в столице Японии Токио.
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Японец доминировал в противостоянии, а его корейский оппонент пытался провоцировать абсолютного чемпиона, призывая продолжать идти в атаку. После очередного такого "приглашения" все для него завершил в четвертом раунде правый прямой в голову, который отправил его на настил ринга.
Вашему вниманию видео лучших моментов боя Иноуэ - Ким:
Напомним, что в своем предыдущем поединке 3 сентября 2024 года Иноуэ техническим нокаутом одолел Ти Джея Дохени.
Источник: MEGOGO
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