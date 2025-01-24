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Иноуэ - Ким: лучшие моменты боя - видео

Японский абсолютный чемпион одержал победу нокаутом. Лучшие моменты боя Наоя Иноуэ - Йе Джун Ким.
Сегодня, 15:20
Иноуэ - Ким: видео лучших моментов боя / Getty Images
Иноуэ - Ким: видео лучших моментов боя / Getty Images

Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (29-0, 26 КО) одержал досрочную победу над корейцем Йе Джун Кимом (21-3-2, 13 КО).

Ранее корейский боксер в этом бою стал заменой для австралийца Сэма Гудмана (19-0, 8 КО), у которого случился рецидив травмы.

Поединок состоялся 24 января на Ariake Arena в столице Японии Токио.

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Японец доминировал в противостоянии, а его корейский оппонент пытался провоцировать абсолютного чемпиона, призывая продолжать идти в атаку. После очередного такого "приглашения" все для него завершил в четвертом раунде правый прямой в голову, который отправил его на настил ринга.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Иноуэ - Ким:

Напомним, что в своем предыдущем поединке 3 сентября 2024 года Иноуэ техническим нокаутом одолел Ти Джея Дохени.

Источник: MEGOGO

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