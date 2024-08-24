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Богачук оценил шансы на бой с Кроуфордом

Украинец сравнил свой стиль с боксом американца.
Сегодня, 14:20
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук поделился мнением о своем потенциальном поединке против обладателя титула WBA Теренса Кроуфорда.

По словам украинца, из-за стиля Кроуфорда их бой вряд ли получится интересным для фанатов.

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"Не уверен, что именно "поединок мечты", но с Кроуфордом было бы интересно. Не знаю, как у меня пошел бы с ним бой. Допускаю, что у нас получился бы неинтересный бой. Особенно если он начнет бегать. 

Если он применит тактику "убегать - встречать - прятаться", то бой у нас не получится. Ведь в таком случае я тоже не буду слишком раскрываться, чтобы не пропустить встречный. И получится неинтересный бой", - сказал Богачук в интервью vRINGe.

Ранее Богачук оценил вероятность проведения реванша с Ортисом.

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