Усик получил крайний срок для обязательной защиты титула WBA
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен провести защиту пояса WBA.
Всемирная боксерская ассоциация установила крайний срок для обязательной защиты их чемпионского титула.
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Украинский боксер получил отсрочку на 24 месяца. За это время Александр будет обязан встретится с обязательным претендентов.
"Комитет проанализировал текущее состояние дивизиона, а также индивидуальную ситуацию украинского чемпиона и предоставил ему 24-месячный срок для проведения обязательной защиты.
Цель состоит в том, чтобы позволить бойцу проводить поединки с наиболее релевантными соперниками в дивизионе".
Ранее чемпион UFC назвал желаемую дату боя с Усиком.
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