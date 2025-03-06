Усик получил крайний срок для обязательной защиты титула WBA

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен провести защиту пояса WBA.

Всемирная боксерская ассоциация установила крайний срок для обязательной защиты их чемпионского титула.

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Украинский боксер получил отсрочку на 24 месяца. За это время Александр будет обязан встретится с обязательным претендентов.

"Комитет проанализировал текущее состояние дивизиона, а также индивидуальную ситуацию украинского чемпиона и предоставил ему 24-месячный срок для проведения обязательной защиты.

Цель состоит в том, чтобы позволить бойцу проводить поединки с наиболее релевантными соперниками в дивизионе".

Ранее чемпион UFC назвал желаемую дату боя с Усиком.

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