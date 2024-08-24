"Его стоимость упала": Богачук раскритиковал Кроуфорда

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук высказался о будущем обладателя пояс WBA Теренса Кроуфорда.

Украинец сомневается, что именитый американец сможет собрать все титулы в их весовой категории.

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"Даже не знаю... Есть какая-то вероятность... Это хороший боец. Он может взять еще титулы, но не все. Тут все зависит от того, как его будут вести.

Я не говорю, что это плохой боец. Говорю, что не настолько крутой, как об этом все говорят. Его слишком возвысили. А благодаря Мадримову теперь все увидели, что с Кроуфордом можно боксировать, что у него можно выигрывать. Думаю, его рыночная стоимость упала. А у Мадримова наоборот", - сказал Богачук в интервью vRINGe.

Ранее Богачук оценил шансы на бой с Кроуфордом.

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