"Только это его устроит ": Промоутер Фьюри озвучил главную цель в реванше с Усиком

Представитель британца рассказал, на какой результат тот рассчитывает в повторном бою с украинцем.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о плане своего клиента на реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам представителя британского боксера, его подопечный будет стремиться нокаутировать украинца.

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"Менталитет Тайсона такой, что он должен нокаутировать Усика. Только такая победа его устроит. Так что нас ждет захватывающий бой", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Боб Арум назвал соперника для победителя реванша Усик - Фьюри.

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