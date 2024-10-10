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"Только это его устроит ": Промоутер Фьюри озвучил главную цель в реванше с Усиком

Представитель британца рассказал, на какой результат тот рассчитывает в повторном бою с украинцем.
Сегодня, 12:54
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о плане своего клиента на реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам представителя британского боксера, его подопечный будет стремиться нокаутировать украинца.

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"Менталитет Тайсона такой, что он должен нокаутировать Усика. Только такая победа его устроит. Так что нас ждет захватывающий бой", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Боб Арум назвал соперника для победителя реванша Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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