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"Это путь к победе": Фьюри подсказали, как одолеть Усика в реванше

Экс-чемпион предположил, как британец должен действовать в повторном бою с украинцем.
Вчера, 23:24
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Экс-чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями о том, как бывший обладатель титула в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри может победить чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика в их реванше.

По его словам, британцу следует по полной использовать свои габариты и постоянно оказывать давление на соперника.

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"Когда ты такой большой, сильный, с длинными руками и можешь опереться на своего оппонента - это путь к победе над Усиком. Если он поставит Усика на заднюю ногу, и у Тайсона хватит физики на все 12 раундов. Джошуа в бою с Усиком не хватило кондиций на полную дистанцию.

Но Фьюри, возможно, даже не понадобятся все 12 раундов. Потому что в первом бою у Александра были огромные проблемы в 4-5-6 раундах. Для того чтобы победить Усика, Тайсон должен прилипнуть к сопернику и оказывать на него давление.

Я был рад услышать такого Фьюри, потому что он дал мне уверенность. До этого я думал, что Усик выиграет реванш, и это будет даже не близкий бой. Теперь я чувствую, что Тайсон будет хорошо готов к поединку", - сказал Фроч.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, что станет определяющим в реванше с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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