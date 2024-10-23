Усик назвал свою мотивацию на реванш с Фьюри

Украинец напомнил о секрете для победы.

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался о втором поединке с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Украинский боксер раскрыл свою мотивацию на реванш.

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"Я счастлив быть здесь. Какая моя мотивация? У меня нет мотивации, только мой режим и концентрация – это моя мотивация. Хватит", - сказал Усик.

В первом поединке Усик победил раздельным решением судей. Реванш пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер назвал соперника для Фьюри в случае победы над Усиком.

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