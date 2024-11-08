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Фьюри назвал ошибки в бою с Усиком

Британец хочет реабилитироваться за свою клоунаду.
Сегодня, 13:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри поделился воспомнианиями по поводу реванша с объединенным чемпионом мира Александром Усиком.

"Цыганский король" рассказал, какие изменения нужны, чтобы одержать победу в реванше.

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"Мне нужно внести некоторые коррективы. У меня должно быть меньше самоуспокоенности и немного больше сосредоточенности. Меньше клоунады. Я тогда много паясничал на ринге. Занимался шоу-бизнесом, поэтому возился со своим соперником. Я не был сосредоточен на 100 процентов. Я играл и получал от этого большое удовольствие. Думаю, что успокоился только тогда, когда был пойман. Вы же знаете, что такое бокс в тяжелом весе. Нужен только один точный удар, чтобы все изменить.

Я пропустил удар и это был стоячий нокдаун. Это стояло мне победы, и я проиграл раздельным решением. Поэтому, если смогу продолжать работать со своим импульсом, буду сосредоточен и готов драться на протяжении всей дистанции, тогда просто не вижу, как я снова проиграю. Конечно, если появится возможность победить нокаутом, я непременно этим воспользуюсь", - сказал британец для Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В первом бою Усик одержал победу раздельным решением судей, нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

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