Арум назвал фаворита боя Дюбуа - Джошуа

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о поединке чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа против Энтони Джошуа.

По словам промоутера, Эй Джей будет фаворитом противостояния.

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"Это превосходный бой. Дюбуа - потрясающий боец, как и Джошуа. Это будет большое событие в Англии. Я считаю, что шансы в этом поединке 50 на 50.

Если бы мне пришлось на кого-то ставить, то я бы поставил на Джошуа. Но это очень хороший бой", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Джошуа похвалил соотечественника за бой с Усиком.

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