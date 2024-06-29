"Очень хорошо показал себя": Джошуа похвалил Дюбуа за бой с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа похвалил за бой с Александром Усиком своего ближайшего соперника Даниэля Дюбуа, который недавно стал обладателем титула IBF после того, как от пояса отказался украинец.

Британский боксер отметил, что его соотечественник провел хороший поединок, несмотря на поражение.

Читай также: Тренер Джошуа сделал прогноз на трилогию с Усиком

"Феноменальное выступление против одного из лучших бойцов нашего поколения. Он очень хорошо показал себя с ним и определенным образом давил на Усика. Александр - хороший соперник.

Безусловно, Даниэль испытывал проблемы с левшой. Дюбуа не мог включить джеб, а это одно из его главных оружий, а также правую руку, потому что левши отходят немного дальше, поскольку у них другая стойка. Поэтому ты должен контратаковать правой, но Даниэль не смог применить свое главное оружие, поэтому немного мучился", - сказал Джошуа в комментарии Box Nation.

Бой Джошуа - Дюбуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Отметим, также Джошуа сделал прогноз на бой с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!