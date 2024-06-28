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Тренер Джошуа сделал прогноз на трилогию с Усиком

Эксперт отметил настрой британца.
Сегодня, 19:28
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бен Дэвисон, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что его подопечный хочет провести третий поединок против Александра Усика.

По словам наставника, британец намерен выйти вновь в ринг с украинцем после поединка с Даниэлем Дюбуа.

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"Другая возможность, бой с Усиком, сейчас недоступна. Поэтому я думаю, что поединок с Дюбуа - это следующий лучший вариант. Я надеюсь, что это приведет Джошуа к возможности снова подраться с Усиком.

Я очень уверен, что если выпадет возможность, то Эй Джей будет успешен в этом бою. Но в данный момент мы полностью сосредоточены на Даниэле Дюбуа", - сказал Дэвисон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Джошуа дважды проиграл Усику - единогласным решением судей в их первом поединке и раздельным во втором.

Ранее Джошуа сделал категоричный прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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