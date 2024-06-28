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Джошуа сделал прогноз на бой с Дюбуа

Британец назвал свою главную цель на поединок.
Сегодня, 20:35
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о поединке против Даниэля Дюбуа.

По словам именитого спортсмена, он намерен победить, но и не будет против нокаутировать соотечественника.

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"Я не знаю, нокаутирую ли Дюбуа. У себя в мыслях я настроен пройти всю дистанцию, быть готовым к конкурентному поединку с качелями. Если что-то произойдет до завершения боя, то это большой бонус.

Не нужно недооценивать Дюбуа. Я могу сказать, что нокаутирую его, а спустя пять раундов мне будет тяжело, и я буду думать: "Что происходит? Я должен был его нокаутировать". Давайте скажем так: я отправляюсь в ад, я буду готовым. Я не упаду, никто меня не остановит, никто меня не уронит. Никто не победит меня в этот вечер. Я пройду 12 раундов и в итоге буду победителем. Все, что продлится меньше, - это огромный бонус. Так что давайте убедимся, что я готов отправиться в ад и обратно", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Бой Джошуа - Дюбуа состоится 21 сентября на стадионе в Лондоне.

Ранее IBF объяснила, почему титул Усика перешел к Дюбуа.

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