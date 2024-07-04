"Большой бонус": Джошуа о том, что IBF отобрал пояс у Усика

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа поделился мнением о том, что IBF отобрал титул у Александра Усика.

По словам боксера, он рад, что организация придерживается своих правил.

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"Команда менеджеров упорно работала над организацией этого поединка, а титул, это как вишенка на торте. Это большой бонус. IBF продолжает придерживаться своих принципов и делать то, что делает. Они навязывают свои условия, а у Усика… у Усика матч-реванш с Тайсоном Фьюри.

Даниэль теперь чемпион мира, а я выхожу на бой в качестве претендента. Я не дерусь за вакантный титул, а выхожу в качестве претендента", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от The Ring.

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