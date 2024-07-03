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"Лучший поединок со времен боя Али и Фрейзера": хорватский боец про поединок Усика и Фьюри

Ален Бабич хотел бы увидеть трилогию.
Сегодня, 14:20
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший претендент на титул WBC в бриджервейте Ален Бабич высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам спортсмена, титульный бой вошел в историю бокса.

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"Очень жесткий бой. Это был буквально лучший поединок со времен боя Мохаммеда Али и Джо Фрейзера. Я ставлю этот поединок очень высоко в своем списке лучших боев всех времен. Этот поединок будут долго помнить.

Давайте посмотрим, как сложится реванш, потому что я не вижу смысла в боях Александра Усика или Тайсона Фьюри с кем-то другим. Я просто не вижу никакого смысла в том, чтобы они дрались с другими соперниками. Если вы спросите мое мнение, то им следует устроить трилогию, потому что все получили удовольствие от этого поединка. И я бы насладился еще двумя боями", - сказал Бабич в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее Бабич предсказал победителя реванша Усик - Фьюри.

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