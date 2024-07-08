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Экс-чемпион в процентном соотношении оценил шансы Джошуа и Дюбуа в их бою

Беллью выделил очевидного фаворита титульного противостояния двух британцев.
Сегодня, 13:03
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мыслями о будущем бое Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа, который стал обладателем титула IBF после того, как от пояса отказался Александр Усик.

По его мнению, Эй Джей является безоговорочным фаворитом этого поединка.

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"Шансы на победу Дюбуа - 10%. Нет, это будет нечестно. 80 на 20 в пользу Энтони Джошуа.

Я считаю Даниэля великолепным бойцом. В бою против Филипа Хрговича он доказал, что я полностью ошибался. Я думаю, что он был феноменален. Но давайте просто проанализируем, в чем хорош каждый из бойцов. Во всех аспектах, в которых Даниэль хорош, Джошуа немного лучше. Поэтому он немного быстрее, сильнее, лучше в техническом плане.

Дюбуа не уступает Джошуа только по выносливости и воркрейту. Возможно, у него есть небольшое преимущество по выносливости. Но оно у него есть только потому, что Даниэль бьет не так сильно, как Джошуа, и его бои длятся дольше", - сказал Беллью в комментарии iFL TV.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Джошуа одним словом охарактеризовал Дюбуа.

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