"Самоуверенность зашкаливает": Уайт сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением о втором бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британца, "Цыганский король" находится в худшем положении, чем до первого боя.

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"Это супертяжелый вес, поэтому все реально. Фьюри всегда доказывал, что его нельзя сбрасывать со счетов. Но, возможно, эти тяжелые бои, которые у него были, повлияли на него. Ты этого никогда не знаешь. Тайсон - тоже человек, у него было много тяжелых боев, много нокдаунов. Возможно, это сказалось на нем. Может быть, бокс его даже больше не волнует и не мотивирует.

Фьюри - большой парень, и если он усердно тренируется, то у него однозначно есть шансы. Но сейчас самоуверенность Усика зашкаливает. Раньше он думал, что может перебоксировать Фьюри, а теперь знает, что способен потрясти его. В этот раз у Фьюри будет куда более сложная задача", - сказал Уайт в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее спарринг-партнер Фьюри предсказал победителя реванша Тайсона с Усиком.

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