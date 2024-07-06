Спарринг-партнер Фьюри предсказал победителя реванша Тайсона с Усиком

Томас Карти, спарринг-партнер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о втором поединке британца с Александром Усиком.

По словам боксера, "Цыганский король" победит в реванше.

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"Фьюри не нужно многое менять. Это был очень близкий бой. Я не думаю, что Фьюри внесет много изменений. Но я считаю, что ему нужно чуть активнее наседать на Усика. Как только Фьюри получит импульс, необходимо чуть сильнее давить на Усика. Но легко говорить об этом, глядя со стороны.

Это был чрезвычайно близкий бой. Но я думаю, что Фьюри изменит результат в реванше", - сказал Карти в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой завершился победой Александра раздельным решением судей.

Ранее брат Фьюри объяснил, почему их отец давал ошибочные советы Тайсону в бою с Усиком.

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