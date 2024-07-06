iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Спарринг-партнер Фьюри предсказал победителя реванша Тайсона с Усиком

Карти назвал главную проблему британца.
Сегодня, 13:44
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Томас Карти, спарринг-партнер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о втором поединке британца с Александром Усиком.

По словам боксера, "Цыганский король" победит в реванше.

Читай также: Хирн назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

"Фьюри не нужно многое менять. Это был очень близкий бой. Я не думаю, что Фьюри внесет много изменений. Но я считаю, что ему нужно чуть активнее наседать на Усика. Как только Фьюри получит импульс, необходимо чуть сильнее давить на Усика. Но легко говорить об этом, глядя со стороны.

Это был чрезвычайно близкий бой. Но я думаю, что Фьюри изменит результат в реванше", - сказал Карти в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой завершился победой Александра раздельным решением судей.

Ранее брат Фьюри объяснил, почему их отец давал ошибочные советы Тайсону в бою с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Нагельсманн высказался о разнице между работой в клубе и сборной Нагельсманн высказался о разнице между работой в клубе и сборной
Гран-при Великобритании: Расселл выиграл третью практику Гран-при Великобритании: Расселл выиграл третью практику
Возлюбленная Роналду в эффектном платье поддержала Криштиану в матче против Франции Возлюбленная Роналду в эффектном платье поддержала Криштиану в матче против Франции
Наполи представил домашнюю экпировку: новые формы футбольных команд Наполи представил домашнюю экпировку: новые формы футбольных команд
Помочь журналистам

Видео

Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия
Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия - Швейцария, Нидерланды - Турция в четвертьфинале
просмотров

Последние новости

Европа15:01
Нагельсманн высказался о разнице между работой в клубе и сборной
Формула 114:55
Гран-при Великобритании: Расселл выиграл третью практику
Евро-202414:45
Возлюбленная Роналду в эффектном платье поддержала Криштиану в матче против Франции
Европа14:40
Наполи представил домашнюю экпировку: новые формы футбольных команд
Другие страны14:39
Форвард африканской сборной умер после сердечного приступа во время игры местного чемпионата
Европа13:59
Жирона бесплатно подпишет нидерландского таланта
Бокс13:44
Спарринг-партнер Фьюри предсказал победителя реванша Тайсона с Усиком
Европа13:36
"Урок, а не приговор": Бернарду прокомментировал поражение от сборной Франции
Евро-202413:08
Вратарь сборной Англии обратился к фанатам накануне игры со Швейцарией
Европа12:50
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK