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Брат Фьюри объяснил, почему их отец давал ошибочные советы Тайсону в бою с Усиком

Родственник экс-чемпиона оценил поведение Джона Фьюри в углу британца.
Сегодня, 12:59
Усик одолел Фьюри / Getty Images
Усик одолел Фьюри / Getty Images

Шейн Фьюри, брат бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, объяснил, почему их отец Джон Фьюри давал неправильные установки во время боя против Александра Усика.

По его мнению, Фьюри-старший говорил Тайсону, что тот выигрывает поединок, и советовал не особо активничать в решающих раундах, чтобы уберечь его от худших последствий.

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"Я глубоко убежден, что мой отец хочет лучшего для своего сына. Что он должен был сделать, когда на его глазах чуть не уложили сына спать? Наверное, довести его до конца боя.

К черту бокс, когда твой сын может быть нокаутирован и больше не проснуться. Таков его менталитет, потому что он хочет лучшего для своих сыновей.

Но иногда, когда ты хочешь для кого-то лучшего, это, возможно, не самые лучшие инструкции. Иногда эти инструкции - не то, что нужно", - сказал Шейн Фьюри в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Фьюри назвал причину, почему Тайсон победит Усика в реванше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик джон фьюри

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