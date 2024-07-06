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Хирн назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Промоутер Джошуа отметил последствия первого поединка.
Сегодня, 08:54
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Промоутер супертяжеловеса Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о втором поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам эксперта, украинский боксер является фаворитом, но и у британца есть шансы на успех.

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"Усик явный фаворит. Но первый бой забрал очень много здоровья у обоих боксеров. Обоих буквально тащили их партнеры в раздевалки после боя. Тайсону сильно досталось, особенно в девятом раунде, когда Усик едва не нокаутировал его. 

Никто не знает, что будет в реванше, конечно, Усик может победить снова, но шансы есть и у Тайсона", - приводит слова Хирна Pro Boxing Fans.

Реванш между украинцем и британцем состоится 21 декабря.

Ранее промоутер Фьюри назвал причину, почему Тайсон победит Усика.

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