"Будет знать, что делать в этот раз": Экс-чемпион рассказал, как Фьюри одолеет Усика в реванше

Бывший чемпион мира Амир Хан поделился ожиданиями от реванша между Тайсоном Фьюри и объединенным чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком.

Британский боксер уверен, что со второй попытки его соотечественник возьмет верх над украинцем. При этом он считает, что "Цыганский король" не одержит досрочную победу, а перебоксировать соперника может.

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"Я уверен, что Фьюри будет знать, что нужно делать в этот раз. Он выйдет на бой с Усиком и в этот раз победит. Мы уже видели такое раньше. Я не думаю, что Фьюри остановит Усика. Я не могу это представить. Мне кажется, что он перебоксирует его.

Я думаю, что если Фьюри преподаст Усику хороший урок бокса, покажет образцовое выступление и будет хорошо выглядеть, то достаточно легко победит", - сказал Хан в комментарии The Stomping Ground.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря и должен состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри назвал причину, почему Тайсон победит Усика.

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