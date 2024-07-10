Бывший тренер Усика назвал причину двух поражений Джошуа от Александра

Экс-тренер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир высказался о победах украинца над Энтони Джошуа.

По словам специалиста, британец проиграл Усику из-за своего тренерского штаба.

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"Главным препятствием для Джошуа в обоих боях с Усиком были люди, которые находились в его углу. У Роберта Гарсии нет никаких достижений, чтобы тренировать супертяжеловеса на таком уровне.

Тренировать супертяжеловеса - это не то же самое, что тренировать бойца из любой другой весовой категории. Ты имеешь дело с мамонтом на ринге. Это не то же самое, что тренировать полусредневеса или легковеса. Это совершенно другая задача", - сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

В первом бою под руководством Роберта Маккракена Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей, а во втором под руководством Роберта Гарсии - раздельным.

Ранее Али Башир рассказал, нужно было ли останавливать бой Кличко против Джошуа.

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