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Бывший тренер Усика назвал причину двух поражений Джошуа от Александра

Джеймс Али Башир нашел виновного в команде британца.
Сегодня, 14:35
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images

Экс-тренер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир высказался о победах украинца над Энтони Джошуа.

По словам специалиста, британец проиграл Усику из-за своего тренерского штаба.

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"Главным препятствием для Джошуа в обоих боях с Усиком были люди, которые находились в его углу. У Роберта Гарсии нет никаких достижений, чтобы тренировать супертяжеловеса на таком уровне. 

Тренировать супертяжеловеса - это не то же самое, что тренировать бойца из любой другой весовой категории. Ты имеешь дело с мамонтом на ринге. Это не то же самое, что тренировать полусредневеса или легковеса. Это совершенно другая задача", - сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

В первом бою под руководством Роберта Маккракена Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей, а во втором под руководством Роберта Гарсии - раздельным.

Ранее Али Башир рассказал, нужно было ли останавливать бой Кличко против Джошуа.

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