Али Башир рассказал, нужно было ли останавливать бой Кличко против Джошуа

Именитый тренер Джеймс Али Башир поделился воспоминаниями о поединке между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

По мнению специалиста, тогда рефери принял быстрое решение, но жаловаться на него не стоит.

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"Рефери очень быстро решил остановить поединок. Когда Джошуа выбрасывал удары в 11 раунде у канатов, то лишь несколько были точными, хотя и условия были правильными для того, чтобы рефери остановил бой.

Владимир был потрясен и истощен. Но никто не может жаловаться на решение рефери, даже Владимир", - приводит слова тренера Seconds Out.

В 2017 году Джошуа победил украинца техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что звезда украинского бокса может выступить в андеркарде боя Дюбуа - Джошуа.

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