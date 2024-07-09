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Али Башир рассказал, нужно было ли останавливать бой Кличко против Джошуа

Специалист вспомнил поражение украинца.
Сегодня, 12:49
Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Getty Images
Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Getty Images

Именитый тренер Джеймс Али Башир поделился воспоминаниями о поединке между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. 

По мнению специалиста, тогда рефери принял быстрое решение, но жаловаться на него не стоит.

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"Рефери очень быстро решил остановить поединок. Когда Джошуа выбрасывал удары в 11 раунде у канатов, то лишь несколько были точными, хотя и условия были правильными для того, чтобы рефери остановил бой. 

Владимир был потрясен и истощен. Но никто не может жаловаться на решение рефери, даже Владимир", - приводит слова тренера Seconds Out.

В 2017 году Джошуа победил украинца техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что звезда украинского бокса может выступить в андеркарде боя Дюбуа - Джошуа.

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