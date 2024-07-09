Али Башир рассказал, нужно было ли останавливать бой Кличко против Джошуа
Именитый тренер Джеймс Али Башир поделился воспоминаниями о поединке между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.
По мнению специалиста, тогда рефери принял быстрое решение, но жаловаться на него не стоит.
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"Рефери очень быстро решил остановить поединок. Когда Джошуа выбрасывал удары в 11 раунде у канатов, то лишь несколько были точными, хотя и условия были правильными для того, чтобы рефери остановил бой.
Владимир был потрясен и истощен. Но никто не может жаловаться на решение рефери, даже Владимир", - приводит слова тренера Seconds Out.
В 2017 году Джошуа победил украинца техническим нокаутом.
Ранее сообщалось, что звезда украинского бокса может выступить в андеркарде боя Дюбуа - Джошуа.
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