Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) поделился мнением по поводу Леннокса Льюиса.

По словам именитого спортсмена, британец обладал сильнейшим ударом.

"Я дрался с несколькими топовыми боксерами! Против меня выходили действительно жестокие панчеры, которые заставляли сказать: "Вау!".

Ибрагимов, маленький парень, но бил достаточно сильно, он мог отправить в нокаут любого. Рэй Мерсер бил сильно, ну и, конечно, Виталий Кличко – давайте не забывать о Кличко. Однажды он ударил меня так сильно, что я не знал, где оказался. Однако я бы сказал, что Леннокс Льюис бил сильнее всех. Его правая рука может убить любого", - приводит слова Бриггса Seconds Out.

В своей карьере Бриггс боксировал против Виталия Кличко и Леннокса Льюиса. Кличко он проиграл решением судей, а Льюису – техническим нокаутом.

Отметим, что в 1997 году Шеннон сумел победить легендарного боксера Джорджа Формана.

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