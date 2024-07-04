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Рой Джонс проведет выставочный бой против российского репера

Каким-то чудом Джигану предоставился уникальный шанс.
Сегодня, 15:19
Рой Джонс / Getty Images
Рой Джонс / Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший согласился провести показательный бой с российским рэпером Джиганом.

Поединок состоится 6 июля в Лужниках в рамках "дня московского спорта". Сам Джиган, который родом из Одессы, уверен в своих шансах на победу, отметив свою подготовку и возраст Джонса.

Напомним, последний бой Джонса был в апреле прошлого года, когда он проиграл бойцу ММА Энтони Петтису.

Ранее сообщалось, что сын легендарного боксера покончил с собой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рой Джонс

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