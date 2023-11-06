Рой Джонс назвал причину, почему Фьюри победит Усика

Легендарный боксер Рой Джонс-младший заявил, что считает чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри фаворитом в бою за бесспорный титул с Александром Усиком.

Американец считает, что невзрачная победа британца над Фрэнсисом Нганну никак не повлияет на шансы Фьюри в поединке с украинцем.

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"Мое мнением не изменилось. Я знал, что у Фьюри с Нганну будет очень трудный бой. Просто у Усика теперь появилось еще больше уверенности. Вот что произошло. До не давнего времени казалось, что с Фьюри очень сложно иметь дело, но после последнего боя мнение многих изменилось. Усик теперь знает, что габариты Тайсона не станут для него проблемой.

Конечно, коэффициенты изменятся. Многие букмекеры теперь сделают Усика фаворитом. Хочу сказать, что Фьюри, вероятно, не готовился к бою против Нганну так, как готовился бы к Усику. Думаю, что он не придерживался дисциплины в тренировочном лагере. Он тренировался с мыслю о Нганну, которого рассчитывал легко победить. Когда он пойдет и будет тренироваться с мыслью об Усике, то станет совершенно другим бойцом. Все должны понимать это", - приводит слова американца ProBox TV.

Напомним, Тайсон победил Нганну раздельным решением судей.

Ранее промоутер Усика объявил о переносе боя с Фьюри.

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