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Сын легендарного боксера покончил с собой

Рой Джонс-младший потерял члена семьи.
Сегодня, 15:07
Рой Джонс-младший / Getty Images
Рой Джонс-младший / Getty Images

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший поделился трагическими новостями.

Экс-боксер рассказал, что его младший сын Деандре покончил с собой в минувшую субботу.

"К сожалению, мой сын Деандре покончил с собой в субботу. Я очень благодарен, что Бог позволил мне вернуться домой в пятницу вечером, чтобы он смог провести последнюю ночь своей жизни со мной и семьей.

Я знаю, что многие люди сейчас переживают тяжелые времена, но ничто не стоит того, чтобы лишить себя жизни. Бог дает ее, и Бог должен ее забрать.

Пожалуйста, уважайте нашу конфиденциальность, пока мы с моей семьей переживаем эту потерю. Спасибо за любовь и поддержку", - написал Джонс в соцсетях.

 

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