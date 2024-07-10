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"Никакого искупления": промоутер Фьюри дерзко ответил критикам после поражения от Усика

Уоррен не сомневается в "Цыганском короле".
Сегодня, 09:25
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер супертяжеловеса Тайсона Фьюри, высказался по поводу второго боя своего клиента с Александром Усиком.

По словам специалиста, британец не должен извиняться за свое поражение.

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"Я не понимаю, о какой «искуплении вины» они говорят. В том бою ничего не было, за что Тайсону должно быть стыдно. Один судья отдал победу Фьюри, другой Усику, а третий в ту же сторону с перевесом в три очка.

Кто бы, что не говорил, это был близкий бой. Никакого искупления не требуется. Другое дело, если бы Тайсон проиграл с большим перевесом или был нокаутирован. У него были проблемы в девятом раунде, но Фьюри справился с ними.

Тайсон хочет провести реванш не просто так. Он знает, что выиграет этот бой. У нас получился великолепный первый поединок между двумя супертяжеловесами мирового уровня", - приводит слова промоутера talkSPORT.

Ранее Уайт сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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