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"Рассматриваем три даты": Менеджер Фьюри сделал неожиданное заявление о реванше с Усиком

В команде британского экс-чемпиона не исключают, что сроки проведения повторного боя могут измениться.
Сегодня, 19:58
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился информацией о сроках проведения реванша с экс-абсолютом дивизиона, а ныне обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Представитель британского боксера заявил, что изначально озвученная дата 21 декабря является базовой, а они рассматривают и другие варианты, из-за чего повторный поединок может состояться и раньше.

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"Все сделано. Не слушайте Джонни Нельсона, потому что он не знает, о чем говорит. Все согласовано, сделано, контракт подписан. Бой состоится 21 декабря. Я на это надеюсь. Но это не окончательная дата, поскольку еще будет анонс, и, вероятно, поединок пройдет 13 декабря. Это возможно.

Мы рассматриваем три даты. Бой пройдет в рамках Riyadh Season. Возможно, они даже подерутся раньше, а в андекарде могут встретиться Бетербиев и Бивол. Так что я не знаю. Все зависит от большого босса наверху и того, что он хочет сделать", - сказал Браун в комментарии Eze Talks Sports.

Ранее сообщалось,что Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от ESPN.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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