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Менеджер Фьюри оценил вероятность боя с Джошуа после реванша с Усиком

Результат повторного поединка с украинцем будет иметь большое влияние на дальнейшие планы британца.
Сегодня, 19:09
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о возможности организации боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По мнению представителя британца, эти планы могут стать бессмысленными, если его подопечный не одержит победу в реванше с Александром Усиком.

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"Фьюри намерен посетить бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа? Я думаю, что он хороший друг Дюбуа, он работает с той же промоутерской компанией. Но я думаю, что Тайсон просто хочет увидеть хороший бой. Кого он поддержит? Вероятно, Даниэля Дюбуа.

Будут ли планы на бой с победителем поединка Джошуа - Дюбуа? Я думаю, что нам нужно положить этому конец. Если Фьюри не выиграет следующий бой, не будет никаких подобных планов. Поэтому крайне важно, чтобы он победил Усика", - приводит слова Брауна Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря и должен состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Также в команде Фьюри объяснили, почему Усик проиграет Тайсону в реванше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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