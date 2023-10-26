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Стало известно, когда Фьюри проведет обязательную защиту титула WBC

Британцу дали время на назначенные бои.
Вчера, 18:59
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Маурисио Сулейман, президент Всемирного боксерского совета, сообщил, что чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обязан провести обязательную защиту своего титула.

По словам функционера, британец выйдет на ринг с обязательным претендентом после поединков с Фрэнсисом Нганну и Александром Усиком.

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"Тайсон Фьюри, несмотря ни на что, является чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе. Мы гордимся этим. Он ждал большого боя, как и его фанаты.

Должен ли Фьюри провести обязательную защиту после предстоящих поединков? Да, он обязан это сделать. Мы не выдвигали никаких обязательных требований, чтобы это не создавало проблемы во время переговоров по бесспорному бою. Перед командами стояла сложная задача", - приводит слова Сулеймана Boxing News 24.

Напомним, Тайсон подерется с Нганну 28-го октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а поединок с Усиком может пройти в декабре или в январе.

Ранее британец пригрозил Усику компроматом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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