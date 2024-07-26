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"Да, я поехал в больницу": Усик отреагировал на слухи о переломе челюсти после боя с Фьюри

Украинский боксер объяснил, зачем обращался к врачам по итогам поединка с британцем.
Сегодня, 09:05
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик прокомментировал информацию о том, что он якобы получил перелом челюсти в бою с Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, он посещал больницу после поединка по другой причине и это нормально для профессионального спортсмена.

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"Это бред. Люди несут бред. Вы же видели, что после боя мы пошли на пресс-конференцию, я разговаривал там без проблем. Как?

Да, я поехал в больницу. После боя у меня было рассечение возле глаза, лицо болело, спина болела, ноги болели, кулаки болели. Я был травмирован, и у Тайсона - то же самое. Мы проверили голову, мозг. Врач сказал, что все хорошо.

Это дисциплина. Если у вас был поединок - после этого вам необходимо посетить больницу, потому что это профессионально. Кто после боя не идет к профессиональному врачу - тот дурак. Многие после боя идут в бар или ресторан, выпивают", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Отметим, также Усик признался, почему отказался от титула IBF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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