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Усик: Обещаю Фьюри, что реванш будет для него легким боем

Украинец жаждет выйти в ринг с "Цыганским королем".
Сегодня, 00:55
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Александр Усик поделился мнением по поводу второго боя с Тайсоном Фьюри.

Украинец отреагировал на слова британца о том, что поединок был для него слишком легким и скучным.

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"Слишком легко ему было? Нет проблем. Обещаю, что реванш для него будет таким же легким боем, как и первый поединок. Но для меня это был тяжелый бой.

Фьюри – хороший боксер с высоким боксерским IQ. Но если ему было легко – нет проблем, окей", - приводит слова украинца Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее украинец признался, сколько раундов он отдал себе в бою с Фьюри.

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