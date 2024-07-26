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Баскетбол

Украина U-18 стартовала с поражения от Чехии на Евробаскете

Подопечные Андриуса Вайсекаускаса провалили вторую половину поединка.
Вчера, 21:18
Чехия - Украина / ФБУ
Чехия - Украина / ФБУ

В пятницу, 26 июля, стартовал групповой этап чемпионата Европы среди игроков до 18 лет Дивизиона В. В первом матче Группы С сошлись сборные Чехии и Украины.

В первой половине поединка команда Андриуса Вайсекаускаса ничем не уступала своим чешским сверстникам.

После большого перерыва "желто-синие" вышли вперед, но затем они пропустили рывок соперника, что, как оказалось, и сыграло ключевую роль в определении победителя.

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Четвертая четверть лишь подтвердила это - украинские баскетболисты проиграли ее 12:25. В итоге сборная Украины потерпела разгромное поражение от Чехии со счетом 71:93.

Лучшим игроком украинской команды стал центровой Десмонд Йяму, который собрал 17 очков и 8 подборов.

Чехия - Украина 93:71 (26:20, 16:22, 26:17, 25:12)

Украина: Йяму (12 + 8 подборов), Романица (9), Сушкин (6 + 7 передач + 5 потерь), Колобов (2), Липка (1) — старт, Ситар (12 + 10 подборов), Упыр (12), Лохманчук (6), Гогуленко (4), Балюк (2), Король (0).

Во втором туре сборная Украины сыграет со сборной Кипра. Этот поединок состоится в субботу, 27 июля.

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