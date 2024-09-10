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Сиренко назвал двух самых перспективных украинских супертяжеловесов

Спортсмен поделился своим опытом, дав оценку боксерам.
Сегодня, 15:41
Владислав Сиренко / vladsirenkoboxing
Владислав Сиренко / vladsirenkoboxing

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился мнением и том, кто из его соотечественников может добиться успеха в дивизионе.

Спортсмен выделил Виктора Выхриста и Александра Захожего.

"Размышляю, ведь очень много знаю про бокс. В этом моя проблема. Сразу же начинаю себе прокручивать: "У того хорошие физические данные. А у того есть прекрасный опыт. Тот более волевой. Тот еще какой-то..." Не знаю... Я бы лучше всех подписал и всем дал шанс проявить себя. Вот честно. 

Очень сложно выбрать одного. Прям чтобы одного... Не знаю... Выхрист очень перспективный боец. Однозначно. Захожий тоже себя проявляет очень хорошо. Естественно, есть смысл инвестировать в таких спортсменов", - сказал Сиренко в интервью vRINGe.

Ранее Сиренко объяснил, почему в карьерах Фьюри и Уайлдера начался спад.

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