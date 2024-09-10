Сиренко объяснил, почему в карьерах Фьюри и Уайлдера начался спад
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился мнением о карьерах Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
По словам боксера, результаты боксеров ухудшились, ведь они провели изнурительную трилогию.
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"Мы с Баширом обсуждали и пришли к выводу, что Уайлдер разрушил Фьюри, а Фьюри разрушил Уайлдера. Они провели три боя. Оба падали, оба пропускали, оба получали. В общем, они друг друга вывели из строя.
Уайлдер уже где-то там на закате, уходит. Фьюри тоже скоро уйдет. Здоровье уже не то. Удар уже не держит. Поэтому, думаю, было бы логично для него уже заканчивать", - сказал Сиренко в интервью изданию vRINGe.
Ранее непобедимый боксер считает, что Усик завершит карьеру после реванша с Фьюри.
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