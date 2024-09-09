Непобедимый боксер считает, что Усик завершит карьеру после реванша с Фьюри
Немецкий супертяжеловес Агит Кабайел поделился мыслями о реванше объединенного чемпиона мира в его дивизионе Александра Усика против Тайсона Фьюри.
По словам боксера, украинец может завершить карьеру после второго боя с "Цыганским королем".
"Посмотрим, кто победит. Я думаю, что Фьюри может одержать победу. Я вижу, что Тайсон очень хорошо тренируется, он стал более сфокусированным, чем раньше.
Я думаю, что у Усика есть все. Он завоевал все титулы в первом тяжелом и супертяжелом весах. Чего еще хотеть? Возможно, после второго боя он завершит свою карьеру", - сказал Кабайел в интервью YouTube-каналу BoxNation.
Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Ранее ппромоутер предсказал судьбу Фьюри после реванша с Усиком.
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