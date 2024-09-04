iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Бой поколения": промоутер предсказал судьбу Фьюри после реванша с Усиком

Зауэрланд назвал победителя второго боя между украинцем и британцем.
Сегодня, 15:03
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Промоутер Калле Зауэрланд высказался о втором поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам функционера, британец сможет победить украинца.

Читай также: "Я поеду в тренировочный лагерь": Сондерс предсказал исход реванша Усик – Фьюри

"Я склоняюсь к тому, что Фьюри победит в реванше. Поэтому я думаю, что мы увидим бой Фьюри - Эй Джей. 

Мы увидим его в следующем году. Мне кажется, что мы увидим его, даже если они оба проиграют. Это бой поколения. Поединок Фьюри против Эй Джея состоится", - сказал Зауэрланд в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ярмоленко озвучил цели сборной Украины на первый матч Лиги наций, вспомнив Евро-2024 Ярмоленко озвучил цели сборной Украины на первый матч Лиги наций, вспомнив Евро-2024
"Нужно отобрать у него пиво": легенда НБА раскритиковала Дончича "Нужно отобрать у него пиво": легенда НБА раскритиковала Дончича
Экс-первая ракетка мира показала фото из больницы - теннисистку прооперировали из-за травмы на US Open Экс-первая ракетка мира показала фото из больницы - теннисистку прооперировали из-за травмы на US Open
"Очень серьезно относимся": Ребров оценил ближайшего соперника в Лиге наций "Очень серьезно относимся": Ребров оценил ближайшего соперника в Лиге наций
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига наций17:30
Ярмоленко озвучил цели сборной Украины на первый матч Лиги наций, вспомнив Евро-2024
НБА17:27
"Нужно отобрать у него пиво": легенда НБА раскритиковала Дончича
Теннис17:12
Экс-первая ракетка мира показала фото из больницы - теннисистку прооперировали из-за травмы на US Open
Лига наций16:58
"Очень серьезно относимся": Ребров оценил ближайшего соперника в Лиге наций
Лига Чемпионов16:30
Шахтер обнародовал заявку на матчи основного этапа Лиги чемпионов
Лига наций15:58
Ребров озвучил цели сборной Украины в Лиге наций
Европа15:50
Галатасарай нацелился на звезду Манчестер Юнайтед, который брал Лигу чемпионов с Реалом
Игровые15:25
Клипаченко оценила соперников сборной Украины в Суперфинале Евролиги: Наша цель - золотые медали
Бокс15:03
"Бой поколения": промоутер предсказал судьбу Фьюри после реванша с Усиком
Европа14:40
Барселона представила выездную экпировку: новые формы футбольных команд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK