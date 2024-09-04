"Бой поколения": промоутер предсказал судьбу Фьюри после реванша с Усиком

Промоутер Калле Зауэрланд высказался о втором поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам функционера, британец сможет победить украинца.

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"Я склоняюсь к тому, что Фьюри победит в реванше. Поэтому я думаю, что мы увидим бой Фьюри - Эй Джей.

Мы увидим его в следующем году. Мне кажется, что мы увидим его, даже если они оба проиграют. Это бой поколения. Поединок Фьюри против Эй Джея состоится", - сказал Зауэрланд в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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