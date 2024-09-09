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Сиренко выбрал себе приоритетного соперника между двух жертв Усика

Украинский супертяжеловес назвал имя желаемого оппонента, на которого он также равняется.
Сегодня, 10:58
Владислав Сиренко / Getty Images
Владислав Сиренко / Getty Images

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко рассказал, кого хотел бы получить в соперники Энтони Джошуа или Даниэля Дюбуа, которых ранее побил Александр Усик.

По словам украинца, он был бы не против разделить ринг с Эй Джеем.

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"Я бы подрался с Джошуа, потому что, по моему мнению, у него более известное имя.

Джошуа - парень, на которого я равнялся и до сих пор равняюсь. Если я однажды разделю с ним ринг, то это будет отличным опытом для меня", - сказал Сиренко в комментарии BWTM SPORTS GAMING.

Ранее сообщалось, что Сиренко начал сотрудничество с компанией Queensberry Promotions.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Владислав Сиренко Даниэль Дюбуа

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