Сиренко выбрал себе приоритетного соперника между двух жертв Усика

Украинский супертяжеловес назвал имя желаемого оппонента, на которого он также равняется.

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко рассказал, кого хотел бы получить в соперники Энтони Джошуа или Даниэля Дюбуа, которых ранее побил Александр Усик.

По словам украинца, он был бы не против разделить ринг с Эй Джеем.

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"Я бы подрался с Джошуа, потому что, по моему мнению, у него более известное имя.

Джошуа - парень, на которого я равнялся и до сих пор равняюсь. Если я однажды разделю с ним ринг, то это будет отличным опытом для меня", - сказал Сиренко в комментарии BWTM SPORTS GAMING.

Ранее сообщалось, что Сиренко начал сотрудничество с компанией Queensberry Promotions.

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