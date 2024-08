Сиренко начал сотрудничество с Queensberry Promotions

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (21-0, 18 КО) стал клиентом известной промоутерской компанией Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

О подписании контракта с непобежденным 29-летним украинским боксером организация сообщила в своих соцсетях.

The newest member of the Queensberry Heavyweight team. 😤



21-0 (18) Vladyslav Sirenko signs. The heavy-hitting Ukrainian is looking to add himself to the Heavyweight History books!



