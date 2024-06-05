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Сиренко остановил американского соперника, четырежды отправляя в нокдаун

Украинский супертяжеловес одержал уверенную досрочную победу.
Сегодня, 07:52
Владислав Сиренко / Getty Images
Владислав Сиренко / Getty Images

Украинский представитель супертяжелого веса украинец Владислав Сиренко (21-0, 18 КО) одержал досрочную победу в бою с американцем Кейтом Барром (21-16-1, 8 КО).

Поединок состоялся в ночь на среду, 5 июня, в Texas Troubadour Theatre, Нэшвилл, США.

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Противостояние Сиренко и Барра продлилось четыре раунда, в каждом из которых соперник украинца оказывался на настиле ринге. После четвертого нокдауна американца рефери принял решение остановить бой.

Таким образом, украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Напомним, что в предыдущем бою в апреле 2024 года Сиренко нокаутировал американца Деона Ронни Хэйла. До этого украинец не боксировал с декабря 2021 года из-за травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Сиренко

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