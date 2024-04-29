"Предложение поступало недавно": Сиренко мог провести бой с Руисом

Тренер украинского проспекта супертяжелого веса Владислава Сиренко Джеймс Али Башир заявил, что его подопечный мог провести бой с Энди Руисом.

По словам наставника, украинец намерен войти в обойму лучших боксеров дивизиона.

Читай также: "Следующий в очереди": Промоутер заявил о желании Паркера встретиться с победителем боя Усик - Фьюри

"У нас было несколько предложений, которые сорвались. Нам как-то предлагали бой с Майклом Хантером. Недавно нам предложили подраться с Энди Руисом, но этот поединок получил Джаррелл Миллер. Так что мы работаем. Мы намерены попасть в обойму.

Предложение о бое с Руисом поступило совсем недавно. Я видел, что Джаррелл Миллер получил этот бой. Нас спросили, примем ли мы этот поединок, и я ответил: "Да, мы его примем". Я считаю, что это хороший бой для Влада Сиренко. Я думаю, что он готов. У Влада рекорд 20-0, 17 нокаутов. Если он не готов сейчас, то никогда не будет готов", - сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Поединок Руиса против Миллера состоится 3 августа в Лос-Анджелесе.

Ранее Руис подсказал Усику, как победить Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!