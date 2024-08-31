Сиренко сообщил, когда проведет следующий бой

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко высказался о своем будущем.

По словам боксера, его следующий поединок должен состояться в октябре.

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"Пока мой ориентир - это хорошие поединки по всему миру. Неважно их место. Перед подписанием контракта я не думал именно о том, что Фрэнк Уоррен знает, как работать с супертяжами, я понимал, что сотрудничество с ним позволит мне поднять соревновательный уровень и позволит проявить себя с хорошими бойцами.

Мой следующий бой пройдет в октябре, и я сейчас к нему готовлюсь. Это будет еще один поединок формата возвращения после долгого простоя и восстановления после травмы. Пока имя соперника не знаю. Надеюсь, что с подписанием этого контракта я буду иметь возможность выходить в ринг максимально часто", - сказал Сиренко для Luckypunch.net.

Напомним, Сиренко начал сотрудничество с Queensberry Promotions.

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