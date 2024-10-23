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Непобежденный украинский супертяж в ноябре проведет дебютную защиту титула EBU

Александр Захожий получил швейцарского соперника на ближайший поединок.
Сегодня, 12:31
Александр Захожий / Getty Images
Александр Захожий / Getty Images

Чемпион Европы по версии EBU в супертяжелом весе украинец Александр Захожий (19-0, 15 КО) в ноябре проведет добровольную дебютную защиту титула.

Соперником непобежденного украинского боксера станет уроженец Косово, представляющий Швейцарию, Арнольд Джерджяй (38-3, 27 КО).

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Бой состоится 23 ноября в Олимпийском центре в немецком Гейдельберге, сообщает Boxing Scene.

Напомним, что в своем предыдущем бою в апреле 2024 года Захожий нокаутировал немца Гранита Шалу и завоевал титул чемпиона Европы EBU в супертяжелом весе.

40-летний Джерджяй последний поединок провел также в апреле этого года и одержал победу единогласным решением судей над немцем Деннисом Левандовски.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: EBU Александр Захожий

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