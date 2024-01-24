Непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Джошуа

Захожий во второй раз находится в лагере камерунца.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий находится в лагере бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Наш спортсмен помогает камерунцу готовиться к поединку против Энтони Джошуа.

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"У каждого есть план, пока он не получит по зубам – Майк Тайсон", - написал Захожий в Instagram.

Напомним, Александр уже второй раз посещает лагерь Нганну – ранее он помогал ему готовиться к бою против Тайсона Фьюри.

Джошуа и Нганну проведут поединок 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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